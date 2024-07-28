شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي مع ميكالى.. 10 "كليت شين" من 11 مباراة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق البرازيلي ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، رقمًا تاريخيًا مع الفراعنة الصغار خلال الفترة التي قضاها في تدريب الفريق، فعلى مدار مشواره الرسمي مع منتخب مصر اهتزت شباك الفراعنة مرة واحدة فقط.

خاض منتخب مصر الأولمبى مع ميكالى 11 مباراة رسمية ، منها 10 مباريات خرج المنتخب بشباك نظيفة "كلين شيت".

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