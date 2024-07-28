تاهت في طريق السباق.. اتحاد التجديف يوضح حقيقة استبعاد لاعبة من أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف الاتحاد المصري للتجديف برئاسة عمرو النوري، حقيقة ما تم تداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام اللجنة الأولمبية الدولية باستبعاد فتاة مصرية من الأولمبياد.

وفي بيان رسمي نفى الاتحاد وجود لاعبة من الأساس تشارك من مصر في منافسات التجديف تحت اسم آية السيد.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي: "نفى الاتحاد المصري للتجديف برئاسة الدكتور عمرو النوري ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام اللجنة الأولمبية الدولية باستبعاد الفتاة المذكورة من منافسات أولمبياد باريس للتجديف بعد أن تاهت في طريق السباق كما يردد البعض".

وأضاف: "لا توجد لاعبة من الأساس تشارك من مصر في منافسات التجديف تحت اسم آية السيد كما تم الادعاء بذلك من احد مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح: "يشارك الاتحاد المصري للتجديف بـ 3 لاعبين وهم عبد الخالق البنا، أحمد خالد محمد علاء قوطة".

وأتم الاتحاد بيانه: "يطالب الاتحاد المصري للتجديف من الجميع بضرورة عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

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