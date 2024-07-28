ملاكمة أسترالية: اخترت ارتداء الحجاب كجزء من ديني وأنا فخورة بذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

هاجمت الملاكمة الأسترالية، تينا رحيمي، قانون حظر الحجاب الذي يمنع الفتيات من ممارسة الرياضة أثناء ارتداء الحجاب في بعض البطولات.

وقالت تينا عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام": "للمرأة الحق في اختيار الطريقة التي تريد أن ترتدي بها ملابسها، مع الحجاب أو بدونه، لقد اخترت ارتداء الحجاب كجزء من ديني وأنا فخورة بذلك".

وأضافت: "لا ينبغي عليك الاختيار بين معتقداتك زدينك أو رياضتك، وهذا ما يضطر الرياضيون الفرنسيون إلى فعله. (حظر الحجاب يشمل الرياضيات الفرنسيات فقط)".

وأتمت: "بغض النظر عن مظهرك أو لباسك، أو ما هو عرقك أو الدين الذي تتبعه، نجتمع جميعًا لتحقيق هذا الحلم الواحد، للمنافسة والفوز، ولا ينبغي استبعاد أحد، التمييز غير مرحب به في الرياضة، وتحديداً في الألعاب الأولمبية وما تمثله".

الجدير بالذكر أن تينا رحيمي أول ملاكمة مسلمة تمثل أستراليا في الألعاب الأولمبية.

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