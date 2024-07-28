"خيانة".. لامين يامال يلغي متابعة صديقته أليكس باديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يبدو أن علاقة لامين يامال لاعب برشلونة وصديقته أليكس باديلا قد انتهت، عقب ظهورهما معا في نهائي دوري امم أوروبا 2024.

ومنذ أيام قليلة ظهرت أليكس باديا في بث مباشر مع مجموعة شباب آخرين عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام".

وبعد ذلك ألغى الإسباني لامين يامال متابعتها عبر إنستجرام، مع إزاله الصور التي تجمعهم معا من حسابه.

وتداولت مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واتهم البعض أليكس باديا بأنها "خانت" لامين يامال.

الجدير بالذكر أن لامين يامال فاز ببطولة يورو 2024 مع المنتخب الإسباني في عمر الـ17 عاما.

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