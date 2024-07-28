منظمو حفل أولمبياد باريس يعتذرون عن لوحة "العشاء الأخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قدم منظمو حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 اعتذارا، عقب العرض الساخر للوحة "العشاء الأخير" في حفل الافتتاح.

ولاقى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، انتقاد واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لصحيفة "A BOLA" فإن، آن ديكامب المتحدثة باسم دورة باريس 2024 قد اعتذرت، حيث قالت: "من الواضح أنه لم تكن هناك أي نية على الإطلاق لعدم احترام أي جماعة دينية، على العكس من ذلك، أعتقد أننا مع توماس جولي (مخرج الحفل)، حاولنا حقا الاحتفال بتسامح المجتمع".

وتابعت: "بالنظر إلى نتائج الاستطلاعات التي شاركناها، نعتقد أن هذا الطموح قد تحقق، إذا شعر الناس بالإهانة، فبالطبع نحن نتأسف جدا".

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