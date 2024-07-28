"على نفقتهم الخاصة".. اتحاد الفروسية يصدر بيان بشأن الفارس نائل نصار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أصدر الاتحاد المصري للفروسية بيانا رسميا بشأن تفاصيل تحمل تكلفة الفارس نائل نصار وطاقمه في أولمبياد باريس 2024.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن نائل نصار وجميع طاقمه يقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية، والفارس هو من تحمل تكلفة نقل الحصان من أمريكا إلى فرنسا بطائرة خاصة.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي: "بشأن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، يؤكد الاتحاد المصري للفروسية على أن الفارس نائل نصار، مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع طاقم التدريب الطبيب البيطري، السياس، مالكي الجواد والأطقم المساعدة سيسافرون مباشرة من الولايات المتحدة إلى باريس بمعرفتهم الشخصية وعلى نفقتهم الخاصة، وقد تم إدراج أسمائهم في البعثة لغرض واحد فقط وهو إمكانية إصدار تصاريح دخول الملاعب المباريات والإسطبلات ومزاولة مهامهم لدعم الفارس، وليس بهدف الحصول على أموال من الدولة المصرية".

وأضاف: "الفارس كان قد أبلغ الاتحاد بأنه سينقل الجواد الخاص به من أمريكا إلى فرنسا بالطائرة على نفقته الخاصة، وتنازل عن أي دعم مادي له ولفريقه".

وتابع: "رئيس البعثة كان قد أرسل خطابًا بتاريخ 4 يوليو إلى اللجنة الأوليمبية يبلغهم بتحمله وباقي أفراد البعثة نفقات سفرهم بالكامل".

وأتم اتحاد الفروسية بيانه: "بعثه الفروسية المصرية بالاداريين والفارس والمدربين والسياس ومالكي الخيول والطبيب البيطري ونقل الخيول لن تكلف الدولة المصرية أي مبالغ مالية أثناء مشاركتها بدورة الألعاب الأوليمبية بباريس بعكس ما كان يحدث الدورات الأولمبية السابقة".

وانتشرت قائمة مساعدي الفارس نائل نصار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان من ضمنها زوجته وبنت رجل الأعمال بيل جيتس (جينيفر جيتس)، مما دفع رواد وسائل التواصل الاجتماعي للغضب.

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