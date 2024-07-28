شكرا لقرائتكم خبر عن زياد السيسى يحافظ على صدارة التصنيف العالمى لـ السيف رغم خسارة ميدالية باريس والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 08:41 م

يواصل زياد السيسى تصدره للتصنيف العالمى لسلاح السيف بالرغم من خسارته لتحقيق ميدالية أولمبية فى أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى و حتى 11 أغسطس المقبل .

وخسر زياد السيسى لاعب مصر لسلاح السيف الميدالية البرونزية فى أولمبياد باريس، بعدما خسر أمام نظيره بطل إيطاليا في منافسات السلاح بنتيجة 15-12.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب الأوليمبية «أولمبياد باريس 2024» في نسختها رقم 33 الجمعة، الموافق 26 من شهر يوليو الجاري، وتنتهي في الحادي عشر من شهر أغسطس القادم.

وكان زياد السيسي قد فاز على الألماني ماتياس سزابو بنتيجة 15-14 ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ثم خسر أمام نظيره التونسي فارس فرجاني في الدور نصف النهائي من منافسات فردي رجال السابر بنتيجة 15-11.