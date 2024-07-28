شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يجرى تغييرات في تشكيل سيراميكا أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، على إجراء عدة تغييرات في تشكيل فريقه أمام الأهلى، فى المباراة المقرر لها غدًا الإثنين، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع عشر من دورى nile.

ويعيد أيمن الرمادى حارسه محمد بسام لحراسة المرمى بعدما غاب عن مباراة فريقه أمام بلدية المحلة التي انتهت بفوز سيراميكا برباعية، كما يدرس الدفع بأحمد ياسر ريان في خط الهجوم بدلا من مروان عثمان، وإعادة محمد إبراهيم لوسط الملعب.

ومن المتوقع أن يدخل أيمن الرمادى مباراة الأهلى بتشكيل مكون من: محمد بسام فى حراسة المرمى، خالد صبحي، أحمد رمضان بيكهام، رجب نبيل، عبد الرحمن بودي فى الدفاع، محمد توني، أحمد القندوسي، محمد إبراهيم، إبراهيم محمد، صديق ايجولا فى الوسط، وأحمد ياسر ريان فى الهجوم.

ولم يسبق لأيمن الرمادى كمدرب أن حقق الفوز أو التعادل مع الأهلى، حيث واجه الأهلى فى 3 مباريات سابقة، مرتين مع سيراميكا ومرة مع أسوان، وخسر الـ3 مواجهات، حيث سجل لاعبوه هدفا واحدا بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

ويسعى أيمن الرمادى لمواصلة سكة الانتصارات للتقدم أكثر واقتحام المربع الذهبى وإنهاء الموسم بشكل قوى واحتلال مركز متقدم فى الجدول.

يحتل فريق سيراميكا المركز الثامن فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 44 نقطة، جمعها من 30 مباراة فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 10مواجهات، سجل لاعبو سيراميكا 47 هدفا واستقبلت شباكهم 34 هدفا.