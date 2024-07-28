شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يرفض تخفيض عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

رفض محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك تحفيض عقده مع الفريق، للتجديد خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم.

وقال مصدر مسئول بنادى الزمالك فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن محمد عواد رفض تخفيض عقده وتمسك بالزيادة فى عقده أو البقاء على قيمة العقد كما هو، وليس التخفيض.

وأضاف المصدر أن الإدارة عرضت على عواد تخفيض العقد إلى 8 ملايين بدلا من 15 مليون قيمة عقده، إلا أن الحارس تمسك بمطالبه المالية وهى زيادة العقد او على أقل تقدير أن يبقى كما هو عليه، وهو ما يتعارض مع الوضع الحالى بالنادى.

ويعقد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسات مستمرة مع الحارس الشاب محمود الشناوى لتجهيزه لحماية عرين القلعة البيضاء حتى نهاية الموسم الحالي،وذلك بعد إصابة "شرخ الكتف" التي تعرض لها محمد صبحى وتأكد غيابه عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.