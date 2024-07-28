شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان تفصلان محمد النني عن رقم تاريخى لمنتخب مصر فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل محمد النني إلى مباراته السادسة في الأولمبياد بعد مشاركته في لقاء مصر وأوزبكستان بالأمس، ليقترب خطوة من رقم قياسي كأكثر اللاعبين المصريين مشاركة في المحفل العالمي عبر التاريخ.

ويتربع الثنائي علي الحسني ومحمد بدوي على قائمة أكثر من شارك بقميص منتخب مصر في الأولمبياد برصيد 8 مباريات لكل لاعب، فيما تبقت مباراتان فقط للنني لمعادلة هذا الإنجاز وسيتحقق حال وصول مصر لربع النهائي ومشاركة اللاعب في المباراتين المقبلتين.

يملك منتخب مصر الأولمبي 3 فرص للتأهل إلى ربع النهائي عقب فوزه على نظيره أوزباكستان بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت المنتخبين، بالجولة الثانية من منافسات أولمبياد باريس 2024، على ملعب دي لابيجيور ضمن المجموعة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية.

وتكمن الفرصة الأولى في أنه حال حقق منتخب مصر الفوز على نظيره منتخب إسبانيا في الجولة الأخيرة، سيضمن بذلك التأهل متصدرًا للمجموعة بشكل مباشر.

الفرصة الثانية يحتاج فيها منتخب مصر فقط للتعادل مع منتخب إسبانيا لحجز بطاقة الوصافة عن المجموعة رفقة منتخب إسبانيا في الصدارة.

الفرصة الثالثة أنه في حال خسر منتخب مصر، ينتظر نتيجة مباراة الدومينيكان أمام أوزبكستان في الجولة الأخيرة، إذ إنه في حال حقق منتخب الدومينيكان الفوز سيتم الاتجاه لفارق الأهداف لحسم التأهل بين مصر والدومنيكان.