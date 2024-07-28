شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على عودة عمر كمال عبد الواحد لتشكيل الأهلى أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 08:00 م

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على عودة لاعبه عمر كمال عبد الواحد للظهور فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر بمباراة سيراميكا المقبلة بالدوري.

يستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الإثنين على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وشارك عمر كمال عبد الواحد بديلاً فى الشوط الثانى من مباراة الاهلى الاخيرة أمام المصري البورسعيدى بينما شارك محمد هانى أساسياً فى الجبهة اليمنى.

ويرغب كولر فى اتباع سياسة التدوير بين عمر كمال عبد الواحد ومحمد هانى بالتناوب بينهم فى مباريات الأهلى لمواجهة الإجهاد وضغط المباريات.

ويستعيد الاهلى جهود لاعبه خالد عبد الفتاح أمام سيراميكا بعد غاب عن مواجهة المصري البورسعيدى الأخيرة بالدوري والتي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد بسبب الإيقاف بعد الحصول على البطاقة الحمراء في لقاء بيراميدز.

تعد مباراة الأهلى وسيراميكا مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

وعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة المصري لضمان تحقيق انتصار جديد على سيراميكا ضمن خطة التتويج باللقب.

