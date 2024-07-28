شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهاز الفنى للفريق الأول بنادى طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة الكرة بنادى طنطا الرياضى برئاسة المحاسب محمد أبو فريخة نائب رئيس النادي، على تشكيل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2024/ 2025 فى دورى المحترفين بقيادة المدير الفنى محمد حليم.

وكانت اللجنة قد عقدت جلسة عصر اليوم لتوقيع العقود الخاصة بالمدير الفنى والجهاز الفنى المعاون وبحضور المستشار محمد صدقى أمين الصندوق وعضو لجنة الكرة والدكتور أحمد شمس عضو مجلس الإدارة ولجنة الكرة وعلاء عكاشة عضو لجنة الكرة ومدير الكرة، وجاء تشكيل الجهاز الفنى على النحو التالى:

علاء عكاشة فى منصبى عضو لجنة الكرة ومدير الكرة، محمد حليم مدير الفني، وليد المحروقى مدرب عام، بدران على مدرب عام، إكرامى صابر مدرب مساعد، على فرج مدرب حراس مرمى، الجهاز الإدارى ويضم: حمدى موسى مدير إدارى، جمال بشير مدير شئون لاعبين، خالد عبد السلام إدارى، كريم الشريف مساعد إدارى، محمد العنانى إدارى شئون لاعبين، الجهاز الطبى: إبراهيم مجد رئيس الجهاز، أحمد موسى إصابات ملاعب، أكرم صبحى أخصائى تدليك، عمال المهمات: وائل المسنى، مصطفى العونية، ياسر عبد العاطي.