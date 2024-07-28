شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. البنك الأهلى يجدد عقد سعيدو سيمبورى لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 09:13 م

أعلنت لجنة الكرة بنادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار عن تجديد عقد البوركينى سعيدو سيمبورى مدافع وسط الفريق لمدة موسمين قادمين، بناء على رؤية من طارق مصطفى المدير الفنى للفريق الذى أوصى بتجديد عقد اللاعب لإضفاء الإستقرار على الفريق فى الموسم المقبل.

كانت لجنة الكرة بالنادى قد أعلنت أيضا عن تجديد عقد طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول لمدة موسمين قادمين منذ عددت أيام.

وحسم التعادل السلبى نتيجة مباراة البنك الأهلى والاتحاد السكندرى والتي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ31 ببطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

بهذا التعادل وصل البنك الأهلي للنقطة 34 في المركز الـ12، بينما ارتفع رصيد الاتحاد إلى 39 نقطة في المركز العاشر.