شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة والسياسة فى عزاء الراحل محمود صالح والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد من نجوم الرياضة والسياسة على حضور عزاء الراحل محمود صالح نجم الأهلي السابق، والمقام في مسجد العبد بمنطقة بولاق أبو العلا.

وحضر العزاء كل من: على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق وعصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة السابق والإعلامي مصطفى بكري، إبراهيم عبد الصمد، أسامة عرابي، عمرو الحديدي، أحمد ناجي، بدر رجب، وليد سليمان نجوم الأهلي السابقين، محمد عبد الكريم مدرب عام المصري البورسعيدي، ضيف طارق يحيى وحمادة عبد اللطيف وخالد جلال أيمن يونس وهشام يكن نجوم الزمالك السابقين.

محمود صالح من مواليد 16 أغسطس 1960 بحى بولاق أبو العلا بالقاهرة، وكان من أشهر المدافعين فى تاريخ القلعة الحمراء فى الثمانينيات وبداية التسعينيات.

بدأ مشواره الكروى ضمن ناشئى النادى الأهلى، وتم تصعيده للفريق الأول ولعب مباراته الأولى فى 7 مارس 1982 أمام المنصورة، وفاز الأهلى بثلاثة أهداف دون رد، ثم انضم الى منتخب مصر عام 1985.

حقق صالح بطولة الدورى مع الاهلى 5 مرات فى الفترة من عام 82 وحتى 88، وكذلك لقب كأس مصر مع المارد الاحمر 6 مرات فى الفترة من 83 وحتى عام 1992.

فى البطولات الأفريقية كان لمحمود صالح نصيب مع الأهلى وتوج بخمس بطولات هى بطولة أبطال الدورى عامى 1982 و1987 وكأس الكؤوس الأفريقية أعوام 84 و85 و1986.

اعتزل محمود صالح كرة القدم عام 1992 بعد أن قرر الأهلى عدم قيده مع طاهر أبو زيد وعلاء ميهوب، وعمل بالتدريب فى قطاع الناشئين بالأهلى حتى تقلد منصب المدرب العام لفريق بيتروجيت ثم فريق إنبى.