شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلى لمباراة سيراميكا.. عودة خالد عبد الفتاح واستمرار محمد عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قائمة مباراة سيراميكا غدًا الإثنين، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة 19 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي.

الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، عمر كمال عبد الواحد.

الوسط: حسين الشحات، إمام عاشور، أفشة، رضا سليم، مروان عطية، نيدفيد، محمد عبد الله، أكرم توفيق، بيرسي تاو.

الهجوم: وسام أبو علي، محمود كهربا.

فيما يغيب عن الأهلي كل من: حمزة علاء، كريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، وعلي معلول، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، ومحمود متولي بسبب الإصابة.