شكرا لقرائتكم خبر عن والدة محمد السيد عقب حصد أول ميدالية لمصر: ربنا كلل مجهود سنين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 11:21 م

عبرت الدكتورة أمانى البحيرى والدة محمد السيد صاحب أول ميدالية أولمبية لمصر فى أولمبياد باريس 2024 هو ساعدتها بحصد ابنها برونزية السيف منذ قليل.

وقالت والدة السيد فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الميدالية تكليل لمجهود سنين من ربنا.

وأشارت والدة محمد السيد إلى أن والده يبذل معه مجهودا كبيرا منذ نعومة أظافره للوصول إلى المحفل الأولمبى.

حقق البطل المصرى محمد السيد، الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذا الدور.

وخسر البطل المصري محمد السيد، من الفرنسي يانيك بوريل المصنف الـ3 عالميًا، بنتيجة 15/ 9 في نصف نهائي سلاح سيف المبارزة بأولمبياد باريس.