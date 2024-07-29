شكرا لقرائتكم خبر عن والد الننى: نرحب بمفاوضات الأهلى معه.. ولا يملك عرضا من الجزيرة الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

عبر ناصر النني، والد محمد النني قائد منتخب مصر الأوليمبي عن سعادته بأداء نجله الأخير في البطولة، متمنيًا توفيقهم في أولمبياد باريس 2024.

وقال ناصر النني، في تصريحات لبرنامج "الكابتن"، مع أحمد حسن على قناة dmc: "تواصلت مع محمد النني، وهو سعيد للغاية، وكذلك جميع اللاعبين، وأتمنى دعم الجميع له، خاصة بعد مستواه المتميز".

وأضاف: "سعيد بردود أفعال الجماهير على أداء محمد النني، وأتمنى له التوفيق مع المنتخب الأولمبي والتتويج بميدالية".

وتابع: "لو عاد النني لمصر، ستكون الأولوية للأهلي في حال وجود عرض رسمي، فهو بيتنا الأول، والنني دخل النادي وهو صغير، وأرحب بالمفاوضات مع النادي".

واختتم النني تصريحاته قائلا: "ليس هناك أي عروض رسمية من الجزيرة الأماراتي، وتواصلت مع النني منذ قليل ولم يخبرني بوجود أي عروض، وهو يركز بشكل كبير مع المنتخب الأوليمبي".