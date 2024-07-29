شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 28 - 7 - 2024 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها تحقيق البطل المصري محمد السيد الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة بأولمبياد باريس.

الميدالية الأولى لمصر.. محمد السيد يحرز البرونزية في سلاح سيف المبارزة

حقق البطل المصرى محمد السيد، الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدورة.

طاهر أبو زيد ونجوم الرياضة في عزاء الراحل محمود صالح

حرص عدد من نجوم الرياضة المصرية على حضور عزاء الراحل محمود صالح نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمقام في مسجد العبد بمنطقة بولاق أبو العلا.

زياد السيسى يحافظ على صدارة التصنيف العالمى لـ السيف رغم خسارة ميدالية باريس

يواصل زياد السيسى تصدره للتصنيف العالمى لسلاح السيف بالرغم من خسارته لتحقيق ميدالية أولمبية فى أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى و حتى 11 أغسطس المقبل .

كولر يستقر على عودة عمر كمال عبد الواحد لتشكيل الأهلى أمام سيراميكا

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة لاعبه عمر كمال عبد الواحد للظهور فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر بمباراة سيراميكا المقبلة بالدوري.

محمد عواد يرفض تخفيض عقده مع الزمالك

رفض محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك تحفيض عقده مع الفريق، للتجديد خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم.

اللجنة الأولمبية: استبعاد يمنى عياد لأسباب فسيولوجية وهرمونية.. إنفوجراف

حققت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس في واقعة لاعبة الملاكمة المصرية يمنى عياد والتي اضطرت إلى الانسحاب من المنافسات خلال أولمبياد باريس بسبب زيادة وزنها 700 جرام عن الوزن الرسمي لها.

منتخب الطائرة الشاطئية يخسر أمام البرازيل فى أولمبياد باريس

خسر منتخب فراعنة الطائرة الشاطئية أمام نظيره البرازيل، بنتيجة 2/0 بالجولة الأولى من منافسات الطائرة الشاطئية بأولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 11 أغسطس المقبل.