شكرا لقرائتكم خبر عن والد محمد السيد ومدربه: جئنا باريس للعب على الذهب وقادرون على منافسة الجميع والان مع تفاصيل الخبر

أعرب السيد سامي والد ومدرب البطل محمد السيد، عن سعادته بنجاح ابنه في حصد الميدالية البرونزية بمنافسات سلاح سيف المبارزة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك بعد تغلبه على لاعب المجر.

وقال والد محمد السيد في تصريحات عبر قناة بي إن سبورت: محمد السيد وصل لقمة هرم المنافسات الدولية، وكنا نهدف لتحقيق ميدالية في أولمبياد باريس بعدما وصل لدور الـ8 في طوكيو.. جئنا إلى باريس من أجل اللعب علـى الذهب.

أضاف: اللاعب الفرنسي الذي خسر محمد أمامه في نصف النهائي سبق وفاز عليه قبل شهور في كولومبيا، ونحن نستطيع المنافسة مع جميع المصنفين العالميين.