شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة هيستيرية وأحضان مع وزير الرياضة بعد تحقيق محمد السيد برونزية الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 11:43 م

سيطرت حالة من الفرحة الهيستيرية على محمد السيد لاعب منتخب مصر لسلاح المبازرة، بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024 وتحقيق أول إنجاز للبعثة المصرية في باريس.

فيما حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على التوجه إلى المنصة للاحتفال مع محمد السيد ومشاركته فرحة التتويج بأول ميدالية برونزية للبعثة المصرية.

حقق البطل المصرى محمد السيد، الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدورة.

وخسر البطل المصري محمد السيد، من الفرنسي يانيك بوريل المصنف الـ3 عالميًا، بنتيجة 15/ 9 في نصف نهائي سلاح سيف المبارزة بأولمبياد باريس.



وتأهل محمد السيد إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على البلجيكي نيسير لويولا بنتيجة 9-8 في منافسات سلاح المبارزة، باللمسة الذهبية.

ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطيين، وجاءت القائمة كالتالي:

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.