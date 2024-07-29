شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 28 – 7 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 28 - 7 - 2024 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها مواجهة البطل المصري محمد السيد، مع الفرنسي يانيك بوريل المصنف الـ3 عالميًا، في نصف نهائي سلاح سيف المبارزة بأولمبياد باريس.

الميدالية الأولى لمصر.. محمد السيد يحرز البرونزية في سلاح سيف المبارزة

حقق البطل المصرى محمد السيد، الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدورة.

طاهر أبو زيد ونجوم الرياضة في عزاء الراحل محمود صالح

حرص عدد من نجوم الرياضة المصرية على حضور عزاء الراحل محمود صالح نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمقام في مسجد العبد بمنطقة بولاق أبو العلا.

الأهلي يتعاقد مع الثنائي نادين غازي وأمنية سمير لتدعيم فريق كرة القدم النسائية

تعاقد النادي الأهلي مع الثنائي نادين غازي وأمنية سمير لتدعيم فريق كرة القدم النسائية في الدوري الممتاز للموسم المقبل 2024 – 2025.

زياد السيسى يحافظ على صدارة التصنيف العالمى لـ السيف رغم خسارة ميدالية باريس

يواصل زياد السيسى تصدره للتصنيف العالمى لسلاح السيف بالرغم من خسارته لتحقيق ميدالية أولمبية فى أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.

كولر يستقر على عودة عمر كمال عبد الواحد لتشكيل الأهلى أمام سيراميكا

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على عودة لاعبه عمر كمال عبد الواحد للظهور فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر بمباراة سيراميكا المقبلة بالدوري.

محمد عواد يرفض تخفيض عقده مع الزمالك

رفض محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك تحفيض عقده مع الفريق، للتجديد خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم.

ميكالى: روح المصريين وراء عبور أوزبكستان.. وسنقاتل أمام إسبانيا

أعرب البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الاوليمبي لكرة القدم عن رضاه موجهًا تحية خاصة جدًا إلى اللاعبين واصفًا إياهم بالأبطال أو المحاربين، وذلك بعد نجاحهم في عبور أوزبكستان العنيد بهدف نظيف.

تفاصيل مواجهة الإسماعيلى مع السد القطرى 5 أغسطس احتفالاً بمئوية الدراويش

توصل مسئولو النادى الإسماعيلى لاتفاق مع فريق السد القطرى على إقامة مباراة ودية 5 أغسطس المقبل، في إطار احتفالات الدراويش بمرور 100 عام على إنشائه.

محمد السيد يواجه المصنف الثالث عالميًا في نصف نهائي سلاح سيف المبارزة بالأولمبياد

ضرب البطل المصري محمد السيد، موعدًا مع الفرنسي يانيك بوريل المصنف الـ 3 عالميًا، في نصف نهائي سلاح سيف المبارزة بأولمبياد باريس، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف إلا خمس دقائق، 9:25 مساءً.

اللجنة الأولمبية: استبعاد يمنى عياد لأسباب فسيولوجية وهرمونية.. إنفوجراف

حققت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس في واقعة لاعبة الملاكمة المصرية يمنى عياد والتي اضطرت إلى الانسحاب من المنافسات خلال أولمبياد باريس بسبب زيادة وزنها 700 جرام عن الوزن الرسمي لها.

مشاورات فى المنتخب الأولمبى للدفع بمحمود صابر أساسيًا أمام إسبانيا

تدور مشاورات بين ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب على مشاركة محمود صابر أساسيًا في مواجهة إسبانيا المقرر لها الساعة 4 عصر الثلاثاء في ختام دور المجموعات بالأولمبياد.

منتخب الطائرة الشاطئية يخسر أمام البرازيل فى أولمبياد باريس

خسر منتخب فراعنة الطائرة الشاطئية أمام نظيره البرازيل، بنتيجة 2/0 بالجولة الأولى من منافسات الطائرة الشاطئية بأولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 11 أغسطس المقبل.

تعرف على موقف كولر من رحيل أفشة عن الأهلي في ميركاتو الصيف

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، من إدارة النادي تأجيل رحيل محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الذي ارتبط أسمه بالكثير من العروض الخارجية خلال الفترة الماضية آخرها من السعودية والكويت.

تعرف على نتائج وتوقعات بعثة مصر في باريس اليوم الأحد

تستمر مشاركة البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي انطلقت يوم 26 يوليو وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل.