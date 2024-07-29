السعوديون يتطلعون لحكام يورو 2024 في دوري روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع الشارع الرياضي السعودي إلى أن يشاهد موسما كرويا مختلفا عن سابقه من حيث الأخطاء التحكيمية المؤثرة، وأخذ الوقت الطويل في مراجعة تقنية الفيديو VAR الذي يحد من المتعة الكروية ويخفف من حماس اللعبة، فضلا عن تجمهر اللاعبين حول الحكام وكثرة احتجاجاتهم واعتراضهم على الحكام.

ومع اقتراب تدشين الموسم الكروي الجديد الذي ينطلق بكأس السوبر في الـ22 من أغسطس، يأمل المشجع والرياضي في آن واحد أن يشارك الحكام واللاعبون في المتعة الكروية كما حدث في يورو 2024، وفي دورة الألعاب الأولمبية الحالية بفرنسا، حيث كانت النجومية فيها بالعنصر التحكيمي الذي ظل في كل البطولة يقاسم اللاعبين النجومية في كل مباريات اليورو بفضل اختيارات اللجنة المنظمة لنوعية الحكام وإعدادهم الرائع والخط واحد والثابت في كل القرارات.

ففي كل مباراة يشاهد الرياضيون حكما يقدم مستوى أفضل من زميلة الآخر، ويأمل عشاق الكرة السعودية في أن يشاهدوا طواقم تحكيمية منسجمة، كما كانت عليه إدارة مباريات يورو 2024، من حيث إدارة المباراة داخل الملعب وغرفة الفار، إذ لم يشاهد حكم غير قرار الفار برغم الحالات التي شوهدت في بعض المباريات بصورة شاذه ولا تعبر عن القرارات التحكيمية الجيدة، ويعبر الشارع الرياضي السعودي عن أمله بألا يرى دقائق طويلة لمراجعة لقطات تقنية الفيديو، وأن يتخذ القرار في بضع ثوان أسوة بما حدث في بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة.

القرارات الجيدة تنسيك الحكم

يقول أحد الحكام الدوليين السابقين والذين عملوا في اللجان التحكيمية بالاتحاد السعودي لكرة القدم لـ«مكة» بعد أن اعتذر عن ذكر اسمه «ماذا ينقصنا أن نكون في نفس المستوى الذي ظهر به حكام يورو 2024، وأن يختار الحكم السعودي نفس قرارات أقرانه الحكام الذين يديرون كبريات الدوريات العالمية» مضيفا «لقد تفرغ اللاعبون لأداء كرة قدم حقيقة، لأنهم وجدوا الثقة بالقرارات، وفي بعض فترات المباريات كأن الحكم غير موجود لندرة الاحتجاجات».

نجاح قاعدة الحماية

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أقر تطبيق قاعدة جديدة لحماية الحكام في كافة المسابقات التي ينظمها الاتحاد بداية من موسم 2024-2025، بعد نجاحها في بطولة يورو 2024.

وقبل انطلاق بطولة يورو 2024، والتي استضافتها ألمانيا في الصيف الحالي، كان الاتحاد الأوروبي قد أدخل قاعدة جديدة تمنع اللاعبين من الإحاطة بالحكم في الملعب والتحدث معه.

وتنص القاعدة الجديدة أن قائد كل فريق فقط، هو من يحق له التحدث مع الحكم ومناقشته في أي قرار، وإذا اقترب أي لاعب آخر من الحكم للاعتراض يحصل على بطاقة صفراء على الفور.

ونشر الاتحاد الأوروبي، بيانا أشاد فيه بنجاح تلك القاعدة في بطولة اليورو، وسيتم تطبيقها في كافة مسابقات الأندية التي ينظمها الاتحاد، وطلب من اللاعبين الالتزام بهذا القرار والحفاظ على المسافة مع الحكم وعدم محاصرته.

تطبيق النظام الأوروبي

من جهته قال الحكم الكويتي الدولي السابق قاسم حمزة «بطولة يورو 2024 أعطت دروسا للاعبين وللحكام من خلال إدارة المباراة وكيفية التعامل مع تقنية الـ VAR ، حيث لم تأخذ الوقت الطويل لإصدار القرار، وتطبيق تعليمات الاتحاد الأوروبي بتحديد كابتن الفريق لمناقشة الحكم»، مضيفا «كرتنا العربية والخليجية بحاجة ماسة لتطبيق قرار الاتحاد الأوروبي، حيث تكثر احتجاجات اللاعبين في المباريات بشكل مؤسف».

وشدد حمزة على أهمية تطبيق وتفعيل مثل هذا القرارات حال وجود لجنة قوية وإدارة اتحاد قوي يطبق اللوائح الجديدة».

السعودية محظوظة بحكام اليورو

ودعا الناقد التحكيمي المصري الدولي السابق سمير عثمان، الحكم السعودي والعربي إلى الاستفادة من كيفية إدارة حكام اليورو الأخيرة للمباريات وقال «خرجت البطولة بدروس مستفادة قبل انطلاقة الموسم الكروي، حيث تميزت البطولة بتوحيد معظم معايير احتساب الأخطاء وكذلك تميزت بسرعة اتخاذ القرار في حالات الرجوع لتقنية الـ Var، كما في تلك البطولة شاهدنا أن معظم الحكام الذين أداروا تلك المباريات في يورو 2024 قادوا العديد من المواجهات في الدوري السعودي وفي مباريات كثيرة، وجميع الحكام تميزوا في الفهم الجيد لقانون كرة القدم وكذلك تطبيقه بصورة جيدة، وهذا يعتبر درسا مستفاد للحكام العرب».