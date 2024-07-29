اتحاد القدم يحدد آلية طلب طواقم الصافرة الأجنبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية للموسم الرياضي 2024-2025.

وحدد اتحاد القدم الشروطَ الواجب اتباعها من قبل الأندية الراغبة في طلب جلب حكام؛ ومن بينها رفع طلب الإسناد قبل 14 يوما، على الأقل من موعد لمباراة، سواء على أرض الفريق أو خارجه ودون سقف محدد، وفي حال قام الناديان بالطلب والتحويل لنفس المباراة، يتم قبول الطلب المقـدم أولا وإعادة الرسوم للنادي الآخر.

ولفتت اللجنة إلى أن آلية طلب الحكام تشمل بطولات: كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولة دوري المحترفين، وكأس السوبر السعودي.

وأوضحت لجنة الحكام أن الخيارات المتاحة لطلب طاقم تحكيم غير سعودي، بأن يكون عدد الحكام أربعة تشمل: حكم ساحة، وحكما مساعدا أول، وحكما مساعدا ثانيا، وحكم فيديو.

وذكرت أن تكلفة طلب طاقم التحكيم المؤلف من 4 حكام، ستكون 175 ألف ريال سعودي، وفي حال تمت إضافة حكم فيديو مساعد، ستتم زيادة مبلغ التكلفة إلى 219 ألف ريال سعودي.