توقف النشيد الوطني يربك جنوب السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت مسيرة منتخب جنوب السودان في منافسات كرة السلة للرجال بأولمبياد باريس 2024 أمس بشكل مربك بعد توقف النشيد الوطني للبلاد.

وقبل المباراة أمام بورتو ريكو توقف النشيد الوطني للدولة الأفريقية بعد 20 ثانية من بدايته وسط ذهول لاعبي منتخب جنوب السودان الذي تأهل إلى أولمبياد باريس لأول مرة العام الماضي بعد خروجها من الحرب الأهلية لتصبح دولة مستقلة في عام 2011.

ووقف لاعبو منتخب جنوب السودان وجماهيرهم في حالة من الارتباك قبل أن يلجا مشجعو الفريقين لإصدار صيحات استهجان، ثم بدؤوا في التصفيق أثناء وضع لاعبي الفريق أيديهم على قلوبهم وهم يراقبون ما يحدث، ثم فعل لاعبو بورتو ريكو الأمر نفسه كدلالة على التضامن.

وجرى إعادة تشغيل النشيد الوطني المسجل لجنوب السودان بعد ذلك بثلاث دقائق وسط تصفيق حار من الجماهير، قبل أن يحتضن لاعبو الفريق بعضهم البعض.