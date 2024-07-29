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توقف النشيد الوطني يربك جنوب السودان

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- بواسطة أيمن الوشواش - بدأت مسيرة منتخب جنوب السودان في منافسات كرة السلة للرجال بأولمبياد باريس 2024 أمس بشكل مربك بعد توقف النشيد الوطني للبلاد.

وقبل المباراة أمام بورتو ريكو توقف النشيد الوطني للدولة الأفريقية بعد 20 ثانية من بدايته وسط ذهول لاعبي منتخب جنوب السودان الذي تأهل إلى أولمبياد باريس لأول مرة العام الماضي بعد خروجها من الحرب الأهلية لتصبح دولة مستقلة في عام 2011.

ووقف لاعبو منتخب جنوب السودان وجماهيرهم في حالة من الارتباك قبل أن يلجا مشجعو الفريقين لإصدار صيحات استهجان، ثم بدؤوا في التصفيق أثناء وضع لاعبي الفريق أيديهم على قلوبهم وهم يراقبون ما يحدث، ثم فعل لاعبو بورتو ريكو الأمر نفسه كدلالة على التضامن.

وجرى إعادة تشغيل النشيد الوطني المسجل لجنوب السودان بعد ذلك بثلاث دقائق وسط تصفيق حار من الجماهير، قبل أن يحتضن لاعبو الفريق بعضهم البعض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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