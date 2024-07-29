والد النني يوضح حقيقة العرض الإماراتي وموقفه من الانضمام لـ الاهلي

أعرب ناصر النني، والد محمد النني قائد المنتخب الأولمبي المصري، عن سعادته بأداء نجله في البطولة الأولمبية، متمنيًا لهم التوفيق في أولمبياد باريس 2024.

قال ناصر النني في تصريحات تليفزيونية إنه تواصل مع محمد النني وأنه سعيد للغاية بأدائه، كما أن جميع اللاعبين سعداء، وأتمنى أن يلقى محمد النني الدعم من الجميع خاصة بعد مستواه المتميز.

وأضاف ناصر النني أنه سعيد بردود أفعال الجماهير على أداء محمد النني، وتمنى له التوفيق مع المنتخب الأولمبي والتتويج بميدالية.

وأشار ناصر النني إلى أنه في حال عودة محمد النني إلى مصر، ستكون الأولوية للاهلي في حال وجود عرض رسمي، باعتباره البيت الأول للاعب الذي انضم للنادي وهو صغير، وأنه مرحب بأي مفاوضات مع النادي.

كما نفى ناصر النني وجود أي عروض رسمية من نادي الجزيرة الإماراتي، مشيرًا إلى أنه تواصل مع ابنه وأنه لم يخبره بوجود أي عروض، وأن تركيزه منصب بشكل كبير على المنتخب الأولمبي.