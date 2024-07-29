تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الاهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الإثنين الموافق 29 يوليو.

وتبدأ أحداث مباراة الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ومن المتوقع أن يبدأ مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد- محمد عبد المنعم- ياسر إبراهيم- محمد هاني

الوسط: مروان عطية- أكرم توفيق- إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات- وسام أبو علي- بيرسي تاو

ويحتل الاهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 44 نقطة.