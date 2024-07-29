حقيقة طلب رباعي بطولة كأس السوبر السعودي الاستعانة بحكام أجانب

كشف الإعلامي عبدالله الحنيان حقيقة ما تم تداوله عن طلب رباعي بطولة كأس السوبر السعودي الاستعانة بحكام أجانب.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الأندية قد طلبت تعيين حكام أجانب في كأس السوبر السعودي المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن أندية الهلال والاهلي والنصر والتعاون لم تطلب طاقم أجنبي لمباريات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره الاهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر أغسطس المقبل، وتنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

فيما يواجه النصر نظيره التعاون يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

جدير بالذكر أن الاتجاه في الوقت الحالي نحو تعيين حكام محليين لمباراتي نصف نهائي كأس السوبر السعودي.