نستعرض لكم مواعيد مباريات ومواجهات المصريين في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، اليوم الإثنين الموافق 29-7-2024.

فعاليات أولمبياد باريس 2024 تقام خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى يوم 11 أغسطس في مدينة باريس عاصمة فرنسا.

ويشارك 148 لاعباً ولاعبة أساسيًا و16 لاعبا احتياطيًا ممثلًا عن مصر بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبًا في 22 رياضة.

وتعد بعثة الفراعنة في أولمبياد باريس 2024 هي الأكبر في تاريخ العرب وإفريقيا، علمًا بأن منتخب مصر لكرة اليد قد فاز أمام المجر بنتيجة 35-32، فيما حققت النرويج الفوز على الأرجنتين بنتيجة 36-31.

مواعيد مباريات ومواجهات المصريين اليوم الإثنين في أولمبياد باريس 2024

الساعة 10 صباحا (السلاح)، ندى حافظ، في دور الـ 64 فردي سيدات السابر.

الساعة 10:55 صباحا (السلاح)، دور الـ 64 فردي رجال الشيش، علاء أبو القاسم ومحمد حمزة وعبد الرحمن طلبة ومحمد عصام.

الساعة 12 ظهرا (السباحة)، مروان القماش، في تصفيات 800م حرة.

الساعة 3 عصرا (كرة يد) مصر والدنمارك.