النصر السعودي يحسم التعاقد مع 4 صفقات مفاجأة

نجحت إدارة نادي النصر السعودي في حسم 4 صفقات مفاجأة دفعة واحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الصحفي علي العنزي أن إدارة نادي النصر السعودي دخلت في مفاوضات متقدمة مع ثلاثي محلي ولاعب آخر أجنبي.

وأشار إلى أن إدارة نادي النصر السعودي اقتربت من حسم الصفقات الأربعة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشدد على أن حسم الصفقات الأربع قد يكون قريبًا جدًا وهو ما ينتظره جمهور النصر السعودي خلال الأسابيع الأخيرة لتدعيم صفوف العالمي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتسعى إدارة أصفر الرياض إلى تعزيز جهة الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم في ظل غياب أي لاعب قادر على شغل هذا المركز.

وفتحت إدارة النصر السعودي في الأيام الأخيرة باب المفاوضات مع البرازيلي رافينيا، جناح نادي برشلونة الإسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستعد النصر لمواجهة التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو الجاري.