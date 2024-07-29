الكشف عن حكام مباراتي الزمالك ضد المقاولون والاهلي أمام سيراميكا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباراتي الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا، والزمالك أمام بيراميدز، وذلك ضمن منافسات الدوري المصري.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الإثنين، على ملعب «ستاد القاهرة الدولي»، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر، لبطولة دوري NILE.

كما سيلاقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب، على ملعب الأخير، في إطار المباراة المؤجلة بينهما، من الأسبوع الـ 19 لبطولة الدوري المصري.

حكم مباراة الاهلي ضد سيراميكا في الدوري

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة المارد الأحمر وسيراميكا للحكم محمد معروف.

ويعاون «معروف» كلا من: أحمد حسام طه (حكم مساعد أول)، هاني خيري (حكم مساعد ثاني)، أحمد حمدي (حكم رابع)، طارق مجدي (حكم فار)، محمد عزازي (حكم مساعد فار).

حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

حكم ساحة: محمود البنا.

حكم مساعد 1: محمود أبو الرجال.

حكم مساعد 2: أحمد صلاح.

حكم رابع: محمد يوسف.

حكم var: محمد سلامة.

حكم var مساعد: محمد الشناوي.