21 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، على القائمة النهائية المشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا.

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا غدا الإثنين، في اللقاء المؤجل من الجولة 19 بالدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - محمد هاني - خالد عبدالفتاح - عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد - أكرم توفيق - مروان عطية - كريم نيدفيد - إمام عاشور - محمد عبد الله - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - بيرسي تاو - رضا سليم - محمود كهربا - وسام أبو علي.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 69 نقطة، وبنفس عدد نقاط الوصيف بيراميدز.

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