أول ميدالية مصرية.. محمد السيد يفوز ببرونزية سلاح سيف المبارزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حقق المصري محمد السيد أول ميدالية وطنية في أولمبياد باريس 2024، عقب التغلب على المجري في مباراة الميدالية البرونزية.

وكان قد خسر المصري في نصف النهائي أمام المصنف الثالث عالميا الفرنسي بوريل يانيك بنتيجة 15-9.

وبدأ محمد السيد منافساته من دور الـ32 وفاز على اللاعب الكولومبي 15-7، وفي دور الـ16 فاز على الإيطالي 15-10.

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