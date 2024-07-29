شوبير يعلق على فوز محمد السيد بالميدالية البرونزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق الإعلامي أحمد شوبير على فوز محمد السيد بالميدالية البرونزية في سلاح سيف المبارزة بأولمبياد باريس 2024.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" 4 صور لمحمد السيد أثناء احتفاله بالميدالية، ووضع رموز تعبيرية (ميدالية برونزية وتصفيق وعلم مصر).

وحقق المصري محمد السيد أول ميدالية وطنية في أولمبياد باريس 2024، عقب التغلب على المجري في مباراة الميدالية البرونزية.

وبعد الفوز بالميدالية البرونزية التاريخية المصرية، غمرت الفرحة محمد السيد واحتفل "بجنون" بالجري في صالة سلاح سيف المبارزة.

وكان قد خسر المصري في نصف النهائي أمام المصنف الثالث عالميا الفرنسي بوريل يانيك بنتيجة 15-9.

وبدأ محمد السيد منافساته من دور الـ32 وفاز على اللاعب الكولومبي 15-7، وفي دور الـ16 فاز على الإيطالي 15-10.

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