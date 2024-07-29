درس في نيويورك ويعشق رونالدو.. من هو محمد السيد صاحب أول ميدالية مصرية في أولمبياد باريس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حقق المصري محمد السيد أول ميدالية وطنية في أولمبياد باريس 2024، عقب التغلب على المجري في مباراة الميدالية البرونزية في سلاح سيف المبارزة.

وبعد الفوز بالميدالية البرونزية التاريخية المصرية، غمرت الفرحة محمد السيد واحتفل "بجنون" بالجري في صالة سلاح سيف المبارزة.

وكان قد خسر المصري في نصف النهائي أمام المصنف الثالث عالميا الفرنسي بوريل يانيك بنتيجة 15-9.

وبدأ محمد السيد منافساته من دور الـ32 وفاز على اللاعب الكولومبي 15-7، وفي دور الـ16 فاز على الإيطالي 15-10.

من هو محمد السيد؟

- مواليد 3 مارس 2003 "21 عاما"

- بدأت رحلته مع لعبة السلاح في السادس من عمره

- يتدرب تحت قيادة والده السيد سامي - والدته عضو الاتحاد المصري للسلاح "أماني البحيري"

- درس علم تحليل البيانات، في جامعة لونج آيلاند في بروكلين، بنيويورك.

- ثاني لاعب مصري يحصد ميدالية في لعبة السلاح بالأولمبياد، بعد علاء أبو القاسم

- كريستيانو مثله الأعلى

- وصل لربع نهائي أولمبياد طوكيو

- حصد على ذهبية كأس العالم للشباب تحت 20 عاما العام الماضي

- حصد برونزية بطولة الجائزة الكبرى 2024 في كولومبيا