دينا مشرف تفوز على الإسبانية شياو ماريا في تنس الطاولة بأولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
فازت المصرية دينا مشرف على الإسبانية شياو ماريا في دور الـ64 من منافسات تنس الطاولة فردي سيدات بنتيجة 4-1، في أولمبياد باريس 2024.
وانتهى الشوط الأول لدينا 11-5، وواصلت دينا التقدم في الشوط الثاني 11-4، وفازت بالشوط الثالث 11-6.
وحصدت الإسبانية الشوط الخامس 11-9، وأنهت المصرية المباراة بالفوز في الشوط السادس 11-8.
وبهذا الفوز تأهلت المصرية دينا مشرف لدور الـ32 من منافسات تنس الطاولة فردي سيدات بأولمبياد باريس 2024.
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