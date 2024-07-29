اخبار الرياضه

دينا مشرف تفوز على الإسبانية شياو ماريا في تنس الطاولة بأولمبياد باريس

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فازت المصرية دينا مشرف على الإسبانية شياو ماريا في دور الـ64 من منافسات تنس الطاولة فردي سيدات بنتيجة 4-1، في أولمبياد باريس 2024.

وانتهى الشوط الأول لدينا 11-5، وواصلت دينا التقدم في الشوط الثاني 11-4، وفازت بالشوط الثالث 11-6.

وحصدت الإسبانية الشوط الخامس 11-9، وأنهت المصرية المباراة بالفوز في الشوط السادس 11-8.

وبهذا الفوز تأهلت المصرية دينا مشرف لدور الـ32 من منافسات تنس الطاولة فردي سيدات بأولمبياد باريس 2024.

اقرأ أيضًا:

أول ميدالية مصرية.. محمد السيد يفوز ببرونزية سلاح سيف المبارزة

ميار شريف تودع منافسات التنس من الدور الأول

اتحاد الفروسية يصدر بيان بشأن الفارس نائل نصار وزوجته ابنة بيل جيتس

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا