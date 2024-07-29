دينا مشرف تفوز على الإسبانية شياو ماريا في تنس الطاولة بأولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فازت المصرية دينا مشرف على الإسبانية شياو ماريا في دور الـ64 من منافسات تنس الطاولة فردي سيدات بنتيجة 4-1، في أولمبياد باريس 2024.

وانتهى الشوط الأول لدينا 11-5، وواصلت دينا التقدم في الشوط الثاني 11-4، وفازت بالشوط الثالث 11-6.

وحصدت الإسبانية الشوط الخامس 11-9، وأنهت المصرية المباراة بالفوز في الشوط السادس 11-8.

وبهذا الفوز تأهلت المصرية دينا مشرف لدور الـ32 من منافسات تنس الطاولة فردي سيدات بأولمبياد باريس 2024.

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