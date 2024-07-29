ستوري نجوم كرة القدم.. شوبير يتغنى بمحمد السيد.. كهربا وأفشة.. وميسي منتخب مصر الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

ونشر أحمد حسن كوكا صورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" ظهر فيها مع نجله الصغير.

وتغنى حارس مرمى الأهلي، مصطفى شوبير، بمحمد السيد الذي حقق أول ميدالية لمصر في أولمبياد باريس 2024.

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة تجمعه مع زميله محمد مجدي أفشة أثناء تدريبات الأهلي.

واستعرض لاعب بيراميدز، أسامة جلال، ملابسه وهو يرتدي قميص منتخب ألمانيا لونه "تركواز".

ونشر مصطفى سعد ميسي عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة تجمعه مع لاعبي منتخب مصر الأولمبي في فرنسا.

وهنأ أندريس إنسيتا صديقه الأسبق في نادي برشلونة، بيدرو، بمناسبة عيد ميلاده الـ 37.

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