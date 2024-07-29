كرة يد و5 منافسات.. جدول مباريات المصريين في أولمبياد باريس 2024 اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الإثنين 29 يوليو، ظهور اللاعبين المصريين في 6 مناسبات خلال منافسات مختلفة بدوري الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويعد أبرز منافسات اليوم، منتخب مصر لكرة اليد ضد الدنمارك، وعمر عصر ضد لاعب الإكوادور في تنس الطاولة.

جدول مباريات المصريين في أولمبياد باريس 2024 اليوم الإثنين

- ندى حافظ ضد تارتاكوفسكي إليزابيث - سلاح السابر - 1.25 صباحا

- محمد حمزة - سلاح الشيش - 1.5 ظهرا

- عبد الرحمن طلبة ضد دانييل - سلاح الشيش - 2.5 ظهرا

- علاء الدين أبو القاسم ضد إيمورا كازوكي - سلاح الشيش - 2.5 ظهرا

- مصر ضد الدنمارك - كرة يد - 3 عصرا

- عمر عصر ضد ألبيرتو مينو - تنس طاولة - 10 مساء

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