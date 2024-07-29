ملف رياضة الخليج 365.. محمد السيد يحرز أول ميدالية لمصر.. ورد المنتخب الأولمبي على أزمة زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الأحد، أبرزها محمد السيد يحقق أول ميدالية مصرية في أولمبياد باريس 2024، ورد المنتخب الأولمبي على أزمة زيزو.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأحد:

أول رد من المنتخب الأولمبي على تصرف زيزو أمام أوزباكستان

أكد محمود حرب مدير المنتخب الوطني الأولمبي، أن الفوز على منتخب أوزبكستان، خطوة هامة في التأهل إلى دور الـ8 من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول ميدالية مصرية.. محمد السيد يفوز ببرونزية سلاح سيف المبارزة

حقق المصري محمد السيد أول ميدالية وطنية في أولمبياد باريس 2024، عقب التغلب على المجري في مباراة الميدالية البرونزية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لحظة تاريخية.. شاهد احتفال محمد السيد بالفوز ببرونزية سلاح سيف المبارزة

حقق المصري محمد السيد أول ميدالية وطنية في أولمبياد باريس 2024، عقب التغلب على المجري في مباراة الميدالية البرونزية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"29 مليون جنيه".. الزمالك يصرف مستحقات متأخرة للاعبيه

قال مصدر إن إدارة نادي الزمالك قد صرفت جزءً من قيمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ميكالي: سنقاتل وندافع عن أحلامنا.. وهذه رسالتي لجمهور وسائل التواصل الاجتماعي

وجه روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، رسالة لكل وسائل الإعلام وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"خيانة".. لامين يامال يلغي متابعة صديقته أليكس باديا

يبدو أن علاقة لامين يامال لاعب برشلونة وصديقته أليكس باديلا قد انتهت، عقب ظهورهما معا في نهائي دوري امم أوروبا 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ميار شريف تودع منافسات التنس من الدور الأول

ودعت المصرية ميار شريب منافسات التنس من الدوري الأول (64)، عقب الخسارة من كارولين فوزنياكي الدنماركية بنتيجة 2-1 في مجموع الأشواط.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شوبير يعلق على فوز محمد السيد بالميدالية البرونزية

علق الإعلامي أحمد شوبير على فوز محمد السيد بالميدالية البرونزية في سلاح سيف المبارزة بأولمبياد باريس 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بيان رسمي من اللجنة الأولمبية لكشف كواليس استبعاد يمنى عياد من أولمبياد باريس

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية التحقيق في واقعة انسحاب الملاكمة المصرية يمنى عياد من أولمبياد باريس 2024؛ لزيادة وزنها عن الوزن الرسمي بـ 700 جرام.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

6 مصريين.. قائمة هدافي العرب تاريخيا في الأولمبياد

تشهد بطولة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 مشاركة 3 منتخبات عربية في منافسات دور المجموعات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا