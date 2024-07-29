شكرا لقرائتكم خبر عن والدة محمد السيد: قلبى كان هيقف فى الـ3 لمسات الأخيرة.. وسعدت بتحقيقه البرونزية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - باريس - رامي ناجيالإثنين، 29 يوليو 2024 12:05 ص
وقالت أماني البحيري، في تصريحات لبرنامج "الكابتن"، مع أحمد حسن على قناة dmc: "قلبي كان هيوقف في الـ 3 لسمات الأخيرة، والحمد لله على الميدالية".
وأضافت: "تابعت المباراة على التليفزيون في البيت، ومحمد كان نفسه في الذهب، ولكن الحمد لله وأشكر الاتحاد على دعمهم وفترة الإعداد القوية".
وتابعت: "ابني أيضًا كان يشارك، وهو أول لاعب في مصر يحقق ميدالية لمصر في كأس العالم".
واختتمت والدة محمد السيد حديثها قائلة: "أنا توليت الإدارة الفنية لنادي طنطا الرياضي في وقت سابق، ورياضية قبل أن أكون أم، وسعدت بالميدالية الأولى لمصر في باريس 2024".
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