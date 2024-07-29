شكرا لقرائتكم خبر عن والدة محمد السيد: قلبى كان هيقف فى الـ3 لمسات الأخيرة.. وسعدت بتحقيقه البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

عبرت أماني البحيري، والدة محمد السيد، المتوج بالبرونزية الأولمبية في سلاح المبارزة عن سعادتها الكبيرة بتتويج ابنها بأول ميدالية لمصر في أولمبياد باريس 2024.

وقالت أماني البحيري، في تصريحات لبرنامج "الكابتن"، مع أحمد حسن على قناة dmc: "قلبي كان هيوقف في الـ 3 لسمات الأخيرة، والحمد لله على الميدالية".

وأضافت: "تابعت المباراة على التليفزيون في البيت، ومحمد كان نفسه في الذهب، ولكن الحمد لله وأشكر الاتحاد على دعمهم وفترة الإعداد القوية".

وتابعت: "ابني أيضًا كان يشارك، وهو أول لاعب في مصر يحقق ميدالية لمصر في كأس العالم".

واختتمت والدة محمد السيد حديثها قائلة: "أنا توليت الإدارة الفنية لنادي طنطا الرياضي في وقت سابق، ورياضية قبل أن أكون أم، وسعدت بالميدالية الأولى لمصر في باريس 2024".