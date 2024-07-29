شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: الاستثمار كلمة فاشلة ستقتل كرة القدم المصرية.. وكل فريق سيلعب بمنطقته والان مع تفاصيل الخبر

أكد علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، أهمية التجديد في قطاعات الناشئين، مشيرا إلى وجود مواهب في البراعم تحتاج للظهور.

وقال علاء نبيل، في تصريحات لبرنامج "الكابتن"، مع أحمد حسن على قناة dmc: "نريد زيادة عدد الناشئين في الكرة المصرية، وكذلك البراعم للبحث عن المواهب في ذلك السن".

وأضاف: "المسابقات من 2005 لـ 2010، ستكون منافسات جمهورية، وبعدها محترفين وقطاعات، ودوريات منطقة، والاستثمار كلمة فاشلة ستقتل كرة القدم المصرية".

وتابع: "لا يوجد أحد سيلعب بعيدا عن المنطقة التي يتواجد خلالها، والكل سيلعب في منطقته، مثلا لا يصح لـ بني سويف لعب منافسة خارج قطاع الصعيد، وأي ناد سيبيع فرقته سيلعب في منطقته".

وأشار علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أهمية حصول المدربين في قطاعات الناشئين على الرخص التدريبية.

وأردف: "يجب حصول المدربين في قطاعات الناشئين على الرخص التدريبية، ونبحث عن التطوير وتواجد خبراء أوروبيين وآسيويين".

واستطرد: "أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنشأ دورة تدريبية لمدربي المنتخبات الوطنية، وكانت جيدة للغاية، مع وجود فترة معايشة في مانشستر سيتي، والجميع كان منبهرا بها، ونبحث عن التغيير والتطور.. ونقدم أيضًا دورات تدريبية للسيدات فقط من أجل قيادة الفرق النسائية".

واختتم علاء نبيل تصريحاته قائلا: "بأي حال من الأحوال لن تزيد قائمة اللاعبين في الدوري عن 30 لاعبًا في كل فريق".