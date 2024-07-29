شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد بطل البرونزية لليوم السابع: ربنا كريم وهنحقق ميداليات تانية والان مع تفاصيل الخبر

عبر محمد السيد لاعب منتخب مصر للسلاح عن سعادته بعد التتويج ببرونزية أولمبياد باريس في منافسات سلاح المبارزة، قائلا: "الحمد لله ربنا كريم وكرمه واسع اوي، الدورة مخلصتش، ولسه إن شاء الله هنحقق ميداليات تانية في الأيام القادمة".

وحقق البطل المصرى محمد السيد، الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدورة.

وخسر البطل المصري محمد السيد، من الفرنسي يانيك بوريل المصنف الـ3 عالميًا، بنتيجة 15/ 9 في نصف نهائي سلاح سيف المبارزة بأولمبياد باريس.

وتأهل محمد السيد إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على البلجيكي نيسير لويولا بنتيجة 9-8 في منافسات سلاح المبارزة، باللمسة الذهبية.

ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطيين، وجاءت القائمة كالتالي:

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.