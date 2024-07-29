شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال قطار المباريات المؤجلة فى الدورى المصرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل اليوم الإثنين اللقاءات المؤجلة في بطولة الدوري المصري ضمن الأمتار الأخيرة للمسابقة، حيث يلتقى الاهلى مع سيراميكا والزمالك مع المقاولون العرب في التاسعة مساء ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للمسابقة.

مواعيد مؤجلات الدوري المصرى



الإثنين 29 يوليو (مؤجلات الجولة الـ"19")

الاهلى & سيراميكا.. 9 مساء

المقاولون العرب & الزمالك.. 9 مساء

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري:

الاهلى 69 نقطة من 27 مباراة

بيراميدز 69 نقطة من 30 مباراة

المصري 52 نقطة من 31 مباراة

مودرن سبورت 50 نقطة من 31 مباراة

هدافى الدوري المصري

1_ مايلى ، بيراميدز ، 14 هدفا

2_ حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

3_ وسام أبو على ، الاهلى، 12 هدفا

3- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدفا

4_ ياو أنور، البنك الأهلى ، 11 هدفا

5_ صديق أوجولا ، سموحة ، 11 هدفا

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.