شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال قطار المباريات المؤجلة فى الدورى المصرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالإثنين، 29 يوليو 2024 12:30 ص
تستكمل اليوم الإثنين اللقاءات المؤجلة في بطولة الدوري المصري ضمن الأمتار الأخيرة للمسابقة، حيث يلتقى الاهلى مع سيراميكا والزمالك مع المقاولون العرب في التاسعة مساء ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للمسابقة.
مواعيد مؤجلات الدوري المصرى
ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري:
الإثنين 29 يوليو (مؤجلات الجولة الـ"19")
الاهلى & سيراميكا.. 9 مساء
المقاولون العرب & الزمالك.. 9 مساء
الاهلى 69 نقطة من 27 مباراة
بيراميدز 69 نقطة من 30 مباراة
المصري 52 نقطة من 31 مباراة
مودرن سبورت 50 نقطة من 31 مباراة
هدافى الدوري المصري
1_ مايلى ، بيراميدز ، 14 هدفا
2_ حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا
3_ وسام أبو على ، الاهلى، 12 هدفا
3- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدفا
4_ ياو أنور، البنك الأهلى ، 11 هدفا
5_ صديق أوجولا ، سموحة ، 11 هدفا
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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