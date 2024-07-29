طاهر أبو زيد رئيسًا لـ بيراميدز.. إعلامي يفجرها

كشفت تقارير إعلامية، عن استقرار نادي بيراميدز، على هوية رئيس النادي الجديد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الإعلامي كريم حسن شحاتة عن مفاجأة متعلقة بإدارة نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة حيث سيكون هناك رئيس جديد، بدلًا من ممدوح عيد المدير التنفيذي الحالي.

وأكد شحاتة خلال برنامجه أن إدارة نادي بيراميدز الإماراتية برئاسة سالم الشمسي قررت رحيل الإدارة الحالية للنادي برئاسة ممدوح عيد.

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وأشار كريم حسن شحاتة إلى أن الأسطورة الكروية السابقة طاهر أبو زيد يعتبر الشخص الأقرب لتولي رئاسة نادي بيراميدز في المرحلة القادمة.

وفي وقت سابق رد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، على الأنباء الأخيرة على توليه رئاسة نادي بيراميدز.

وكتب مرتضى منصور، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك:” رسالة لمروجي الشائعات بانني ساتولي رئاسة نادي بيراميدز عيب اتلموا”.

وتابع:” لو عرض عليا رئاسة نادي ريال مدريد او برشلونة سارفض دون تفكير مع احترامي لنادي بيراميدز ومالكه رئاسة نادي الزمالك الذي تشرفت برئاسته علي مدار عشرين عاماً شرف لايضاهيه اي شرف”.