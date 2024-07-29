الزمالك يرد على أنباء التعاقد مع الشيبي وبن شرقي وشكوى نداي

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن تم صرف مستحقات عدد كبير من اللاعبين في جميع القطاعات داخل النادي.

وأضاف سالم خلال حديثه مع الإعلامي مجدي عبد الغني أنه تم صرف جزء كبير من مستحقات لاعبي الزمالك، مشيرًا إلى وجود تطور ملحوظ في أحوال النادي الذي يجعل الأعضاء يشعرون بالارتياح.

وشدد على ضرورة سداد المستحقات والعضويات بسرعة، كما أشار إلى أن بن شرقي قد ترك بصمته في النادي ولكن هناك تحديات تعيق اكتمال الصفقة.

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وفيما يتعلق باللاعب نداي، نفى متحدث الزمالك صحة الشائعات المتداولة بشأن رحيله عن النادي وأكد أنه يتم سداد مستحقاته المالية، مشيرًا إلى أن تقديم عرض له يأتي في إطار استراتيجية التعاقدات الجديدة للنادي.

كما نفى الدخول في مفاوضات مع محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، وأن الحديث مجرد كلام عبر التواصل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بعقد أوباما مع الأبيض فإنه سينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويترقب النادي التقييم الفني لأدائه عند انتهاء الموسم.

وسيلاقي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الدوري المصري، اليوم الاثنين.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكمة المكرمة، على ستاد المقاولون العرب.