الزمالك يقترب من حسم صفقة جديدة

أكد الإعلامي سيف زاهر أن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، حسم صفقة صيفية جديدة لتدعيم الفريق الكروي الأول خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال زاهر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (ملعب أون تايم): «الزمالك ينهي المفاوضات مع لاعب بفريق حديث العهد بالدوري المصري».

وتابع: «قبل نهاية الدوري المصري بثلاثة أسابيع، سيحسم المجلس مع جوزيه جوميز المدير الفني، عدة ملفات هامة، على رأسها احتياجاته خلال الفترة المقبلة، وملف قطاع الناشئين».

وكان الزمالك قد أعلن خلال الساعات الأخيرة عن توقيع اللاعب يوسف وائل، لاعب وسط فريق الشباب مواليد 2005، على عقود احترافية مع النادي، وذلك في إطار سياسة الحفاظ على العناصر المميزة بقطاع الناشئين.

وسيواجه الأبيض نظيره المقاولون العرب، في بطولة الدوري المصري مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة 19 المؤجلة من المسابقة المحلية.

ويحتل فريق الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة، جمعها من 28 مباراة، بواقع 14 انتصارًا، و7 تعادلات و7 هزائم.