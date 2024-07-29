شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام سيراميكا اليوم الإثنين 29 -7 – 2024 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم الإثنين، لمواجهة سيراميكا، المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويستعيد الاهلى جهود لاعبه خالد عبد الفتاح أمام سيراميكا بعد غاب عن مواجهة المصري البورسعيدى الأخيرة بالدوري والتي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد بسبب الإيقاف بعد الحصول على البطاقة الحمراء في لقاء بيراميدز.

تعد مباراة الاهلى وسيراميكا مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

وعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة المصري لضمان تحقيق انتصار جديد على سيراميكا ضمن خطة التتويج باللقب.

موعد مباراة الأهلى أمام سيراميكا فى الدوري

يستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الاهلى وسيراميكا في الدوري

يحتل الاهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في 22 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 61 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 47 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.

نتيجة آخر ظهور للأهلى وسيراميكا الدوري

فاز الأهلى على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما فاز سيراميكا على بلدية المحلة برباعية دون رد في آخر ظهور بالمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيراميكا فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.