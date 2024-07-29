شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعدادا لمواجهة الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اليوم الإثنين استعداداته لمواجهة الداخلية المقرر لها الخامسة والنصف مساء غد الثلاثاء على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه أحمد متعب فى مباراة الداخلية المقبلة بالدوري بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب اللاعب عن مواجهة فاركو الاخيرة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويخسر فريق طلائع الجيش جهود مهاجمه عمر السعيد مهاجم الفريق، فى مباراة الداخلية المقبلة بالدوري، بعدما تعرض للطرد فى لقاء فاركو الاخير بالمسابقة.

وعكف بسيونى على دراسة مباريات الداخلية بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البوليسى بحثاً عن استعادة الانتصارات الغائبة عن الطلائع.

تأهل طلائع الجيش إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر ليضرب موعداً مع الزمالك بعد الفوز على بورفؤاد بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة.

وتوج الطلائع مع عبد الحميد بسيونى بكأس السوبر المصري على حساب الاهلى لأول مرة فى تاريخه كما يستعد الطلائع لخوض نهائي كأس الرابطة المصرية 2024 أمام منافسه سيراميكا.

ويقام نهائي بطولة كأس الرابطة في نسختها الثالثة يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

نجح سيراميكا في الفوز على نادي الاتحاد السكندري، بهدف دون رد في نصف النهائي، أما طلائع الجيش فتمكن من التأهل عقب الفوز على نادي المصري البورسعيدي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

ويحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز ثم فاز على البنك الأهلى بهدف دون رد ثم فاز على إنبى بهدف دون رد، ثم تعادل سلبياً مع مودرن فيوتشر ثم خسر من المصري بهدفين دون رد ثم خسر من سيراميكا بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق ثم تعادل مع الجونة سلبياً ثم فاز على بلدية المحلة بهدف دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف ثم تعادل مع سموحة 2-2 ثم خسر من زد اف سى برباعية مقابل هدف ثم خسر من الاهلى برباعية دون رد ثم تعادل سلبياً مع الاتحاد السكندري ثم خسر من الاهلى بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك بهدفين مقابل هدف ثم تعادل سلبياً مع فاركو.