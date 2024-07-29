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الامارات | شباب الأهلي يتعاقد مع سردار أزمون

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد شباب الأهلي رسمياً مع اللاعب الإيراني سردار أزمون، ليرتدي قميص «فرسان دبي» بداية من الموسم المقبل. وأكمل اللاعب الدولي إجراءات الفحص الطبي، ووقّع على عقد انضمامه إلى شباب الأهلي قادماً من باير ليفركوزن الألماني، إذ سيلتحق مباشرة بتدريبات الفريق خلال المرحلة الثالثة من فترة الإعداد لتجهيزه للمشاركة مع «فرسان دبي» في مواجهة سابهان الإيراني بالدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة في السادس من أغسطس المقبل.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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