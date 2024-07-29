الامارات | سيغوفيا: لا سقف لطموحي مع العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب الوافد الجديد لصفوف فريق العين، الباراغوياني، ماتياس سيغوفيا عن سعادته وفخره بالانضمام إلى صفوف «بطل آسيا»، مؤكداً أنه لا سقف لطموحاته المرتفعة مع «الزعيم» الذي سيخوض تحديات استثنائية في الموسم الكروي الجديد، على الصعيدين القاري والعالمي، لاسيما المسابقات المحلية.

وقال في حديثه للموقع الرسمي للعين: «الواقع يؤكد أن نادي العين يتمتع بشهرة واسعة النطاق، ويكفي أنه البطل المتوج بلقب دوري أبطال آسيا، فضلاً عن أنه سينافس على الفور بلقب بطولة كأس العالم للأندية، وكأس القارات، وهذا الأمر ليس سهلاً على أي نادٍ، لكنه طبيعي بالنسبة للكبار، وأكرر لكم أنني أشعر بالفخر لانتمائي للعين».

وحول المفاوضات مع العين، قال: «بدأت وانتهت بسرعة بسبب التعامل المهني الراقي والاحترافي العالي الذي اعتمدته إدارة نادي العين خلال مرحلة المفاوضات، فالأمور بدت مميزة للغاية، وكنت سعيداً جداً بهذا الأمر».

وأضاف: «لن أذيع سراً إن قلت لكم إنني تواصلت مع أليخاندرو كاكو، وبدوره أسدى إليّ النصح بعدم التردد لحظة في قبول عرض العين، مشدداً على أهمية انضمامي للنادي الذي تتجسد فيه روح العائلة والتقدير المتبادل، والكل هنا يتعامل باحترافية عالية، وأسعدني حديثه للغاية وبالفعل حالياً أشعر بسعادة كبيرة بعد التحاقي بمعسكر الفريق في الرباط».

وعن اللاعبين الذين يعرفهم في قائمة الفريق، قال: «أعرف لاعبين عدة، من ضمنهم ماتياس بالاسيوس، وأليخاندرو كاكو، وعلاقتي معهم وطيدة، كما أنني أعرف بندر الأحبابي وخالد عيسى، ولابا كودجو وسفيان رحيمي، وجميعهم مميزون، وليسوا وحدهم فسحب، بل كل عناصر الفريق في التشكيلة كذلك أيضاً، لجودهم ضمن قائمة فريق نادي العين».

البطاقة الشخصية

■■ الاسم: ماتياس سيغوفيا

■■ الجنسية: الباراغواي

■■ العمر: 21 عاماً

■■ الطول: 165 سم

■■ الوزن: 60 كغم

■■ المركز: وسط

■■ الأندية التي لعب لها: غواراني الأورغوياني، ومولينبيك البلجيكي، وبوتافوغو البرازيلي.

النجم الباراغوياني:

. المفاوضات بدأت وانتهت بسرعة بسبب التعامل المهني الراقي والاحترافي لإدارة نادي العين.