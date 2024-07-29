الامارات | 9 سباحين يشاركون في البطولة العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة، عبدالله الوهيبي، مشاركة المنتخب في البطولة العربية الثالثة للرياضات المائية للأعمار السنية التي ستقام في القاهرة من 25 إلى 29 أغسطس المقبل.

وقال الوهيبي لـ«الإمارات اليوم»: «اعتمد الاتحاد سلسلة بطولات مستمرة للمشاركة فيها خلال العام الجاري، بهدف تأهيل السباحين الصغار، والبداية كانت من قطر وبطولة غرب آسيا، ثم المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي استضافتها الدولة، ويشارك المنتخب حالياً في الأولمبياد ثم في البطولة العربية وتأتي بعدهما مشاركة آسيوية ستتحدد لاحقاً».

وأضاف الوهيبي: «لجنة المنتخبات الوطنية اعتمدت مشاركة تسعة سباحين في البطولة العربية في القاهرة، وهم: رحيم رامي، وحمد الشحي، وعيد أحمد، وسهيل يعقوب، وعلي الكعبي، وعبدالله الخميس، ومحم راشد، كما تشارك الشقيقتان مها وميرة الشحي في فئة الإناث».

وأكد الوهيبي أن المشاركات المستمرة تضيف الكثير للسباحين الصغار، وبالفعل تحسنت نتائج وأرقام السباحين خلال البطولات الماضية، وشهدت دورة الألعاب الخليجية تحسناً كبيراً في نتائج عدد كبير من السباحين، مشيراً إلى أن الهدف المستقبلي من هذه المشاركات هو إعداد جيل جديد من السباحين يمثّلون المنتخب والبحث عن صناعة بطل أولمبي لتكرار تجربة يوسف المطروشي الذي يدرس منذ عامين في أميركا ويشارك للمرة الثانية في الأولمبياد.